Simone Pepe, ex giocatore della Juventus, ha parlato a CalcioNapoli24 Live soffermandosi sulla finale di Coppa Italia tra i bianconeri e il Napoli: “La mia Juve era un’incognita, non era forte come ora. Su tutti posso ricordarmi di Pirlo, che venne dal Milan con l’etichetta del finito ed invece si dimostrò un colpo di primo livello. Quel 3-3 in rimonta al San Paolo fu rocambolesco, il pareggio arrivò con un mio gol. L’unica gara di quella annata fu proprio contro il Napoli in finale di Coppa Italia. Abbiamo perso perché hanno giocato elementi che avevano poco spazio in campionato, ma questo non toglie i meriti del Napoli di Mazzarri. Nella gara secca può succedere qualsiasi cosa, non pensa che una sconfitta apra una crisi in casa Juve. Anche se sarebbe normale che dia fastidio all’ambiente bianconero, che è abituato a vincere”.