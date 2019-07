, oramai ci sono pochissimi dubbi. Solo pochi giorni fa Samir Khiat, l'agente dell'ivoriano, è sbarcato a Dimaro, sede del ritiro del, per trattare in prima persona con De Laurentiis e Giuntoli. Ma, come raccontato da calciomercato.com (QUI) , l'incontro non è andato a buon fine, così Pepé ha scelto l'Arsenal. L'entourage del giocatore, come riportato da Le10Sport, ha parlato al sito ivoriano Sport Mania,Queste le parole dell'entourage: "Dopo aver incontrato e scartato diversi club,".. Agli agenti oltre 6 milioni di commissioni, all'ivoriano un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione. Il Napoli dovrà quindi concentrarsi su altri obiettivi di mercato, a partire da, che sembra sempre più lontano dal Real Madrid. Servirà uno sforzo economico però per non rischiare di perdere al fotofinish anche il colombiano.