L'Italia ritrova Pepito Rossi e l'attaccante ritrova l'Italia. Non in Serie A dove ha lasciato ricordi indelebili con le maglie di Parma, Fiorentina e in parte anche Genoa, bensì in Serie B con la maglia della Spal dove il presidente Joe Tacopina ha scelto di puntare sul suo talento, falcidiato dagli infortuni, ma ora pronto a riprendersi ciò che il fato gli ha tolto.



CONTRATTO FIRMATO - Pepito era già in Italia da qualche giorno dopo essersi allenato a lungo, da svincolato, con dei preparatori atletici personali. Ha già anche giocato uno spezzone di un'amichevole interna per testare la sua condizione e ha convinto la Spal a mettere nero su bianco il contratto fino al 30 giugno 2022. 8 mesi di test, per sé e per la società ferrarese che potrebbe convocarlo già per lo scontro importantissimo contro l'Alessandria.



TACOPINA APPROVA - E a conferma della buon esito della trattativa è arrivato anche il sigillo del presidente Joe Tacopina, che da tempo seguiva l'attaccante italo-americano e che punta molto sulla sua rinascita: "Giuseppe Rossi è il mio grande progetto, nei giorni scorsi ha giocato in amichevole e fatto un gol bellissimo: piano piano sarà pronto. Ora è completamente a posto ma gli serve un po’di tempo. Sarà uno che fa la differenza, la sua qualità in B non ce l’ha nessuno”.