L'US Castetis-Gouze, club dilettantistico francese, ha fatto pervenire ad Hatem Ben Arfa, attraverso il suo legale, una stravagante offerta di lavoro. In un documento di 8 pagine, la società garantisce al 31enne attaccante in scadenza con il Psg "un salario mensile netto astronomico di 800 euro, più bonus di 20 euro per ogni gol segnato, di 25 per ogni passaggio decisivo e di 30 euro per ogni cartellino rosso provocato". Non finisce qui. Perché nella 'proposta' dell'US Castetis-Gouze sono previsti anche pagamenti alternativi: "Una casa all'interno di un oratorio (con tutti i comfort), un'auto che non ha la certezza di partire (ma va via in discesa)" e, soprattutto, "tutto l'amore che gli è mancato al Psg. Gli verrà ripetuto tutti i giorni che è lui il migliore, che la sua carriera non è finita, mentre ogni seduta d'allenamento si concluderà con coccole e relax".