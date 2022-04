Ogni giorno da angoli differenti di quella regione martoriata arrivano notizie e immagini riferite a stragi di innocenti non molto distanti dal concetto di genocidio. Le due parti in causa si palleggiano vicendevolmente le responsabilità tentando penosamente di nascondere la bestialità e la disumanità di questi atti orrendi dei quali soltanto l'uomo, non certo di animali, riesce a rendersi diabolico protagonista., la città dove un missile ipersonico Tochka-U di fabbricazione russa ma in dotazione anche all'esercito ucraino ha centrato in pieno la stazione ferroviaria, dove centinaia di persone si erano radunate nel tentativo di fuggire, provocando almeno cinquanta morti e trecento feriti. Un crimine che va ben oltre e persino esulta dalla "regola" della guerra perché scientemente perpetratoE proprio su questa dicitura giocano vigliaccamente i due contendenti nel tentativo goffo e vomitevole di scaricare le colpe. Per i bambini e cioè diretto contro i bambini, accusano gli ucraini parlando di genocidio premeditato. Per i bambini ovvero per vendicare i bimbi ucraini uccisi nel giorni addietro, replicano i russi tirando in ballo la strategia della provocazione. In entrambi i casi, anche se la tesi russa suona assai stonata, la verità è che soltanto una mente malata o drogata poteva scrivere una frase del genere sul razzo assassino.