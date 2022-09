Inter e Juve, due squadre in piena crisi. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno perso per 3-1 a Udine, collezionando la terza sconfitta in campionato e arrivando a 11 gol subiti in sette partite, da quella che fino alla scorsa stagione era una difesa quasi impenetrabile. I bianconeri di Max Allegri, ieri in tribuna per squalifica, hanno perso a Monza: per la Juve è la prima sconfitta in questo campionato, ma è arrivata dopo due sole vittorie, quattro pareggi e, soprattutto, dopo il KO interno in Champions contro il Benfica, aggravando la crisi della squadra e del suo allenatore, che hanno un punto in meno rispetto alla scorsa stagione, dopo sette giornate.



Dopo queste due sconfitte, e guardando alla classifica di Inter (12 punti) e Juve (10 punti), via abbiamo chiesto: qual è la crisi più pesante, quella dell'Inter o quella della Juve? La risposta è arrivata forte e chiara: 5587 votanti, l'80,5% ritiene la Juve in una situazione peggiore di quella dell'Inter. 4498 contro 1089, Allegri vince questo poco ambito duello con Inzaghi.