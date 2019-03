Dopo un periodo di grande silenzio torna a farsi sentire sui social network anche Mauro Icardi. L'attaccante nerazzurro ha infatti postato una foto sul proprio profilo social che mostra una delle sue celebri esultanze, mani alle orecchie in vista del derby. Una foto esemplificativa, tuttavia, del momento no nei rapporti dell'ex capitano con l'Inter che non lo riavrà in campo nella sfida contro il Milan.



BIANCONERO - Come accaduto spesso nelle ultime uscite di Icardi il post è totalmente in bianconero e anche nel messaggio di accompagnamento della foto oltre al solito hashtag #MI9 sono spariti i pallini blu accanto a quelli neri. Niente nerazzurro, e con un San Siro alle spalle ridotto in polvere.



LA FASCIA - Ciò che più colpisce, tuttavia, è la presenza, ben in evidenza, della fascia da capitano vero pomo della discordia anche nelle trattative degli ultimi giorni. Una fascia che l'Inter ha tolto a Icardi, dandola a Samir Handanovic e che Icardi continua a richiedere come "clausola" per tornare. Un messaggio diretto: per Icardi conta solo Icardi e l'Inter continuerà a fare a meno di lui.