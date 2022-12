Come analizzato nelle scorse settimane la Fiorentina di Rocco Commisso sta seguendo da vicino il fantasista della Sampdoria, adesso impiegato con il suo Marocco ai Mondiali, Abdelhamid Sabiri. Il centrocampista non sembrerebbe rientrare più nei piani di Dejan Stankovic, e per questo il club blucerchiato vorrebbe fare cassa. La Fiorentina dal canto suo però, potendo sfruttare un esubero come l’ex Empoli, al fine di far abbassare il prezzo del cartellino del marocchino vorrebbe inserire all’interno della trattativa Szymon Zurkowski: il polacco piace molto ai blucerchiati ma è chiaro che prima di un’operazione del genere debba essere trovato l’accordo sulla parte economica. Accordo che per il momento non sarebbe stato trovato.





L’edizione odierna di Tuttosport ha cercato di fare chiarezza sulla trattativa attorno a Sabiri, sottolineando come i viola avrebbe però anche un altro obiettivo in testa: Daniele Pradè vorrebbe portare a Firenze il gioiello dell’Udinese Pereyra, potendo sfruttare anche la scadenza del suo contratto prevista per il prossimo giugno. L’idea della Fiorentina sarebbe quella di prenderselo già in questa sessione invernale ma tenendo conto sia della possibilità di averlo a zero che del problema extracomunitari, che costringerebbe la dirigenza gigliata a liberare uno slot in rosa, l’argentino potrebbe sbarcare in viola solo dalla prossima estate. Le due dirigenze sono all’opera da giorni e nelle prossime settimane sicuramente avremo notizie. La Fiorentina è comunque pronta a dare la zampata decisiva.