Il calciomercato ha chiuso ufficialmente i battenti lo scorso martedì sera ma per il Genoa le operazioni in entrata potrebbero non essersi ancora esaurite.



Dopo l'annuncio del tesseramento di Pablo Galdames, avvenuto questa mattina, il club rossoblù starebbe infatti continuando a guardare con estremo interesse alla lista degli svincolati.



Tra i giocatori a parametro zero nel mirino della dirigenza ligure ci sarebbero in particolare l'ex difensore del Torino Nicolas N'Koulou e la vecchia conoscenza rossoblù Diego Perotti, già al Grifone tra il 2014 e il 2016.