e investitura del ct del Portogallo Fernando Santos, direttamente dal ritiro dei lusitani ("Se è qui a 21 anni è perché è il futuro della Seleção"):Blindare uno dei protagonisti del diciannovesimo scudetto è ora la priorità del nuovo corso rossonero targato RedBird.Gerry Cardinale vuole dar seguito al lavoro fatto da Elliott nel rilancio del club rossonero ai massimi livelli, sviluppando un modello innovativo dal punto di vista del business sportivo.Maldini e Massara avevano già formulato una prima offerta a Jorge Mendes nel mese di febbraio: 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Numeri importanti che però non bastano più per ottenere il sì di Leao, vista l'esplosione di Rafa nel finale di stagione: ora la richiesta gravita sui 6,5 milioni più bonus, ma la sensazione è che si possa trovare un punto d'incontro.Il portoghese ha dichiarato in diverse occasioni di essere felice al Milan, ma in questo momento i corteggiamenti non mancano. Dopo l'ultimo incontro tra Mendes e il Barcellona, il quotidiano spagnolo Sport riporta nell'edizione odierna di una discussione tra il procuratore e i catalani proprio in relazione al classe '99. Un interesse difficile da trasformare in qualcosa di più, vista la situazione in casa blaugrana.