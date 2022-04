È già vigilia di Serie A, che per la 33esima giornata prevede un calendario lungo dal venerdì al lunedì. Subito in campo due delle principali candidate al titolo con l’Inter che - si legge in una nota - cerca il massimo bottino contro lo Spezia e il Milan che dopo i due 0-0 consecutivi contro Bologna e Torino proverà a rialzarsi contro il Genoa. Napoli-Roma sarà il big match del prossimo turno, con appuntamento per le 19:00 di lunedì, mentre la Juventus è impegnata in casa contro il Bologna. Leggendo le quote sulla lavagna scommesse non dovrebbe essere una giornata troppo difficile per Inter e Milan, con la squadra di Inzaghi che in Liguria contro lo Spezia è proposta vincente a 1,31 e il Milan che dovrebbe rispondere visto che in casa contro il Genoa è bancato a 1,34. La Juventus può sperare che venerdì arrivi qualche risultato a sorpresa e preparare la gara casalinga contro il Bologna. Allegri e i suoi devono scacciare le ambizioni delle inseguitrici in zona Champions e mettere pepe nella corsa scudetto, per un segno 1 che anche in questo caso appare abbastanza probabile a 1,35. Turno più complicato per la Lazio, che non può sottovalutare il Torino nonostante il segno 1 sia a 1,64, mentre le due squadre impegnate in Europa scendono in campo di lunedì. L’Atalanta deve rialzarsi dopo un periodo poco esaltante e la prossima potrebbe essere l’occasione giusta visto che il successo interno contro il Verona è a 1,65. L’equilibrio si spezza con il big match Napoli-Roma. Allo stadio Maradona Spalletti se la deve vedere contro la sua ex squadra dopo la sconfitta con la Fiorentina. Per i giallorossi peraltro ci sarà il carico della fatica per la sfida di Conference League: segno 1 a 1,92, pareggio a 3,65 e 2 a 3,95.