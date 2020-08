Questa sera Filip Djordjevic scende in campo da capitano del Chievo Verona per il primo turno dei playoff di Serie B contro l'Empoli. La punta si gioca il ritorno in Serie A mentre la bellissima moglie, Jovana, sta vivendo un agosto fra mare e fitness letteralmente bollente.



Dalle pattinate sui rollerblade alle foto in costume che mostrano un fisico tonicissimo, il profilo instagram della splendida Jovana sta facendo il giro del web. E noi vi mostriamo le sue foto nella nostra gallery.