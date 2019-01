Una nuova pretendente per Caceres. Il difensore ex Juventus, ora in forza alla Lazio, alla corte di Inzaghi ha deluso: poche presenze, nessuna prestazione di livello. La dirigenza biancoceleste era convinta di aver fatto un affare, ora dovrà cederlo. Si sono già fatti avanti Parma e Spal, spunta una nuova pretendente.



MERCATO LAZIO - Sul difensore della Celeste, come riporta Tuttosport, si è mosso il Sassuolo: la squadra di De Zerbi prende troppi gol, ha bisogno di giocatori d'esperienza, pronti, che possano dare una mano. Di recente Caceres era stato accostato anche al campionato svizzero: difficile che resti a Roma, quasi certamente lascerà la Capitale.