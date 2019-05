Tra le prime operazioni di mercato che il Torino porterà a termine ora che il campionato è concluso c'è il riscatto del cartellino di Cristian Ansaldi dall'Inter. Il terzino argentino, infatti, due stagioni fa si è trasferito in granata con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto nel caso avesse totalizzato almeno 40 presenze.



In queste due stagioni ha giocato 49 partite con la maglia granata: il presidente Urbano Cairo verserà così nelle casse dei nerazzurri i 2 milioni di euro necessari per acquistare a titolo definitivo il calciatore. In totale, considerando i 2 milioni spesi due stagioni al momento del prestito, il Torino avrà pagato l'argentino 4 milioni.