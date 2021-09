. Una parola che abbiano letto e sentito in diverse occasioni a proposito di un calciatore, in termini di voglia di riprendersi spazio e protagonisto dopo qualche esperienza negativa o di volontà di convincere un club a puntare con convinzione su di lui anche per il futuro.che, dopo tante incomprensioni con la Roma ed una serie continua di prestiti in giro per l'Europa,, che ha deciso di puntare sulla sua versatilità strappando il prestito ad un milione di euro con opzione di riscatto a 4,5 milioni.perso all'inizio dell'ultimo Europeo, per un infortunio muscolare che lo ha privato di alcune delle emozioni vissute in campo dai campioni guidati da Mancini, magari- Florenzi era a secco di partite vere da diverso tempo e, tanto più in una posizione - quella di esterno di difesa - che ormai è diventata la sua da qualche stagione a questa parte ma di cui ancora non sembra essere del tutto padrone. Trentadue apparizioni da terzino nell'ultima annata disputata tra le fila del Paris Saint-Germain, 24 nel 2019/2020 tra Roma e Valencia e 29, in giallorosso, nel 2018/19, soltanto per prendere in considerazione un arco temporale ravvicinato: l'evoluzione del Florenzi mezz'ala ed esterno offensivo a laterale basso è ormai storia di tanti anni fa, anche in azzurro.che Florenzi vorrebbe finalmente cancellare con un'annata positivo a tutto tondo.alla sua definitiva consacrazioneAlternativa in difesa a un Davide Calabria in rampa di lancio e oggi concorrente per un posto anche in azzurro, insieme a Di Lorenzo e Toloi, ma, in quella posizione occupata oggi con spiccato senso tattico da Saelemaekers - giocatore che ricorda tanto il primo Florenzi - e che potrebbe essere anche, seppur con caratteristiche differenti, dall'ultimo arrivato Messias. La concorrenza non spaventa perché nel calcio di oggi e in certi contesti è la normalità, ma per Florenzi questo vuole essere l'anno del riscatto. Inteso come rivincita ma anche come permanenza nel Milan del futuro.