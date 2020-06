Karol Linetty da tempo è un obiettivo di mercato del Torino: la società granata aveva già provato a prendere il centrocampista della Sampdoria a gennaio e ci riproverà anche a campionato concluso. Il fatto che il polacco abbia il contratto in scadenza con i blucerchiati nel 2021 potrebbe favorire un eventuale trasferimento del giocatote, ma per ottenere il sì della società blucerchiata il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, sta pensando a imbastire uno scambio.



La trattativa non è ancora iniziata ma il dirigente del Torino sta ora cercando di capire se la Sampdoria potrebbe essere interessata a qualche calciatore granata.