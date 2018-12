José Machin è uno dei giocatori che più si sta mettendo in luce in questo campionato di serie B. Il centrocampista classe 1996 del Pescara ha collezionato un'ampia serie di ottime prestazioni che lo hanno portato nel mirino di alcune società di serie A. Due in particolare: il Torino e il Milan.



Sia i dirigenti granata che quelli rossoneri stanno seguendo da vicino Machin e, negli scorsi giorni, Leonardo ha anche incontrato l'agente del calciatore, Donato Di Campli. Al momento non vi sono trattative avviate ma in vista della prossima estate Torino e Milan sembrano destinate a dare il via a un duello di mercato.