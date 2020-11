Il futuro di Mario Mandzukic potrebbe clamorosamente essere in una squadra in cui ha già giocato in carriera. L'attaccante croato è oggi svincolato e secondo la stampa tedesca dopo aver vestito in carriera le maglie di Wolfsburg, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus e Al Duhail, potrebbe tornare a vestire la maglia dei bavaresi.