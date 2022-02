L'ottima stagione che lo vede come protagonista al Sassuolo, con 10 reti messe a segno fino ad ora, ha acceso le sirene di mercato per Gianluca Scamacca. Il rendimento dell'attaccante romano ha suscitato l'interesse di diverse squadre e tra queste ci sono sia Inter che Milan, pronte a dare vita a un duello di mercato. I betting analyst, infatti, vedono un passaggio del centravanti alla squadra di Simone Inzaghi a quota 2,50, mentre un suo approdo al Milan vale 7,50 volte la posta. Più remote le altre opzioni con Fiorentina e Juventus a quota 9. Non è da escludere del tutto un'esperienza all'estero con il Tottenham di Antonio Conte a 16, mentre un ritorno alla Roma, squadra con la quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di accasarsi al PSV, è in quota a 20.