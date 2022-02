L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport della vittoria sul campo dell'Olympiacos e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: "Siamo veramente orgogliosi: è un'altra serata storica per la nostra città e la nostra società. Anche questa sera, l'Atalanta e Bergamo sono al centro di tante cronache sportive belle. Sappiamo che dobbiamo lavorare e conquistare passo dopo passo ogni partita".



Sull'avvento del partner americano: "Ovviamente abbiamo raccolto questa grande opportunità per rendere l'Atalanta più forte, con l'obiettivo di mantenere il dna della società. cercheremo di potenziare ancora di più il settore giovanile e la Prima Squadra, ma sempre nel rispetto delle nostre tradizioni. Per un'Atalanta che si pone l'obiettivo di essere più forte".