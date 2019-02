Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono ancora felicemente sotto shock. Battere la Juve è qualcosa di straordinario, inaspettato, quasi inverosimile. Si rifaranno vincendo il campionato e la Champions, è arrivato il loro momento. Sono sceso negli spogliatoi e ho trovato la luce spenta, mi aspettavano e in un attimo mi sono ritrovato inzuppato d’acqua. Poi ho passato la solita notte insonne, pensavo e ripensavo alla partita. A casa sono bandite tre parole: Europa, Champions e ora anche Coppa Italia".



"A maggio partiremo con i lavori dello stadio dalla curva Nord: potremmo giocare le ultime due gare non a Bergamo, ma dipenderà dalla posizione in classifica. Il prossimo anno sistemeremo la Sud e la tribuna centrale. È un investimento che tra acquisto e rifacimenti vari costerà 40 milioni, ma sarà un gioiello per i nostri meravigliosi tifosi. A fine febbraio, a Zingonia, invece inaugureremo la nuova struttura del settore giovanile". "Soddisfatto dal mercato di gennaio? Volevamo trattenere tutti i big e così è stato. Non abbiamo preso in considerazione nessuna offerta, era giusto non toccare il giocattolo e puntare a fare un grande girone di ritorno. Poi è arrivato Ibanez, è forte. Gasperini? Non me lo devono chiedere, lo voglio qui a vita. L’Atalanta di Gasperini è la più bella di sempre, ha battuto tutti i record di oltre 110 anni di storia. Con lui è cambiata la mentalità: giochiamo convinti di poter vincere contro chiunque, l’accontentarsi non esiste più. Ha un modo di pensare diverso rispetto agli altri. È un genio, un maestro".

"Duvan Zapata? Mai avuto dubbi si di lui. Giocando contro ci ha sempre fatto gol, io e mio figlio Luca lo inseguivamo da tempo. Presto lo riscatteremo per 24 milioni. È straordinario, immenso: un vero bomber".