Gian Piero Gasperini resterà all'Atalanta? Dopo una giornata intensa e non priva di tensioni la sensazione è che alla fine a prevalere sarà la volontà della società e del presidente Antonio Percassi. Oggi, infatti, il patron del club bergamasco e il tecnico di Grugliasco si sono incontrati per parlare del futuro e a margine di un'evento legato alla società proprio da Percassi è arrivata una straordinaria apertura verso la permanenza del corteggiatissimo Gasperini.



ROMA E MILAN - Sì perché Gasperini è uno degli allenatori più corteggiati dalle big di Serie A. A Roma, ad esempio, lo danno quasi per fatto con il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi che si è già messo in contatto con lui ottenendo in cambio sia un forte interesse verso il progetto tecnico, per condurre la Roma dai preliminari di Europa League al raggiungimento della Champions il prossimo anno sia per la proposta economica. La Roma non è però sola perché nelle ultime ora anche il Milan si è inserito nella corsa a Gasperini, che conosce benissimo molti dei giocatori rossoneri (scoperti e lanciati da lui stesso) e che è considerato un profilo gradito all'ad Gazidis.​ PERCASSI LO BLINDA - Roma, Milan, estero? Nulla da fare, almeno secondo il presidente Antonio Percassi che, dopo il lunghissimo incontro iniziato questa mattina e durato fino alle prime ore del pomeriggio, è intervenuto a margine dell’evento Colpo DiVino presso il Golf Club Parco dei Colli di Bergamo, confermando la permanenza dell'allenatore. Percassi si è infatti sbilanciato davanti ai giornalisti: "Sono positivo, fiducioso e ottimista, domani mattina ci rivediamo per un caffè e si saprà tutto”. Una notte per dormirci sopra, per riflettere sul testa a testa molto lungo avuto e sulle rassicurazione (economiche e di mercato) avute oggi dalla proprietà. L'Atalanta però è convinta: Gasperini sarà ancora l'allenatore nerazzurro, con buona pace di Milan, Roma e di tutti i club che lo stanno corteggiando.