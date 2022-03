Intervistato da L'Eco di Bergamo, il vicepresidente dell'Atalanta, Luca Percassi ha parlato a tutto tondo della situazione del club bergamasco fra presente e futuro.



MERCATO ESTIVO - "L’Atalanta non sarà indebolita, a prescindere dalla conquista della qualificazione in Champions".



OBIETTIVI - "Con 9 gare di campionato più i quarti di Europa League da giocare in questo momento non rinuncio ad alcun traguardo. In corsa in Europa ci sono grandissimi club e la strada da fare è ancora lunga. Ma per noi è un orgoglio giocarci. Ogni volta mi torna in mente il 3-0 all’Everton da cui siamo partiti, a Reggio Emilia".



ZAPATA - "A fine mese Zapata sarà definitivamente a Zingonia, inizierà il suo reinserimento in gruppo. A Siviglia ha già lavorato sul campo e con la palla, farlo qui con i compagni sarà diverso e lì capiremo i tempi di recupero. A breve rientra anche Toloi e ci giocheremo tutti insieme le nostre chance".



NUOVI SOCI - "Pagliuca ci ha scelto perché apprezza la nostra gestione, non per cambiarla. Quindi la politica della società non cambia di una virgola. La crescita del club sarà figlia della crescita dei ricavi e Steve ci porta potenzialità commerciali enormi".