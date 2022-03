Per l’Atalanta il tempo della sosta è utile non solo a trovare la quadra in area piccola (come invadere le barricate) in attesa di sfidare ilma anche per sedersi intorno al tavolo e progettare il futuro. Sono stati tanti, e tanti ancora lo saranno, iprima il cambio dello staff sanitario, poi l’arrivo della cordata americana e del co-presidente Stephe Pagliuca, poi di Lee Congerton dall’area scouting del Leicester.ma ora anche la squadra deve cambiare.In dubbio ci sono anche la permanenza dell’uomo del mercato Giovanni Sartori e di misterIl primo è ricercato dale con l’arrivo di Congerton potrebbe valutare di buttarsi in una nuova esperienza per ritrovare autonomia e indipendenza sul mercato. Il secondo, il cui contratto scade solo nel 2024, potrebbe valutare mete ancora più ambiziose, ma. E se la dirigenza non venisse incontro alla sua idea di: alla Dea di oggi serve un cambio generazionale.Via le pedine che hanno già dato tutto e non si sentono più parte del progetto, al posto di singoli completi, esperti, giovani e pronti a palcoscenici illustri., più volte con i bagagli in mano, poi c’èche vorrebbe una maglia da titolare che ormai non ha più e, più volte in dubbio se restare, ma anchepotrebbe dire addio per fare il salto di qualità. L’Atalanta ripartirebbe da(che verrà riscattato in estate),E con l’aggiunta di une un altro paio di nomi, si compirebbe la rivoluzione.