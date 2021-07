Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, parla in tv dell'Italia campione d'Europa: "Da come l'ho vista, fin da prima delle partite del girone, l'Italia ha sempre dimostrato di avere qualcosa di interessante. Questo tipo di modello è stato definito come 'modello Atalanta'. Se Mancini ci ha copiato ben venga: si tratta di una persona straordinaria, un grande allenatore che è stato anche un grandissimo giocatore".



OBIETTIVI ATALANTA - "Dico sempre che l'obiettivo è il mantenimento della categoria. Poi, tutto quello che arriva in più è fantastico, inaspettato. Anche la tifoseria deve tenerne conto, perché per una società di provincia non è semplice mantenere questi livelli per tanti anni".