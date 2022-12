Ma la domanda resta, il caso è aperto: chi e perché ha deciso che i minuti di recupero dovessero essere 10 e non 9?Uno, lo spagnolo Lahoz, non capace di gestire una partita importante e nervosa, difficile per tutti, figuriamoci per lui? Eppure, è andata così.Messi furibondo, Scaloni di più, ché a quel punto sul conto c’erano tutti i suoi errori, con i cambi a perdere e il calo di tensione della squadra che non era riuscito a evitare.Buon per l’arbitro e per Collina, che ha dato questa folle indicazione agli arbitri in apertura di Mondiale, che alla fine sia ugualmente passata l’Argentina.Così si rovina il calcio, altro che migliorarlo e renderlo più equo. E dire che non sembra difficile da capire.Il tempo di recupero non può compensare il tempo non giocato, è un’altra cosa. Se il pallone va fuori, è ugualmente partita. E così se c’è un fallo e qualcuno resta a terra. Altra cosa è il tempo effettivo, che oggi è di altri sport e non del calcio, ma lì almeno sai in ogni momento quanto ti resta da giocare.Che si torni indietro il più rapidamente possibile oppure si abbia il coraggio di andare avanti e cambiare per davvero.@GianniVisnadi