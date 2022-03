Se tre indizi fanno una prova, figuriamoci tre prove. Tre allenatori diversi, tre cocenti sconfitte contro avversari abbordabili - con relativa estromissione - agli ottavi di Champions.Non tanto a continuare a vincere (il primo, per il rotto della cuffia, ha agguantato uno scudetto) quanto a dare un’identità alla squadra, per tre anni rimasta in mezzo a un guado.Preda di dilemmi psicologici, “inallenabile”, con giocatori scarsi o male assortiti, alla mercé di allenatori inadeguati? Probabilmente tutto questo, ma cambiate gli addendi e il risultato non cambia. Da qualche anno corrono poco o corrono male, sono lenti, se attaccano sono prevedibili.A meno che non giochi in contropiede (e per altro ne vanno sprecati molti) spazi a centrocampo o in avanti non ne trova: avversari grandi e piccoli si difendono sempre troppo egregiamente. Ha ragione Evra “tutto gira troppo lentamente”.