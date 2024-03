Perché Barak non gioca mai in campionato? La squalifica di Bonaventura gli varrà spazio in Atalanta-Fiorentina?

Enrico Turcato

Appena 13 presenze in campionato, per un totale di 290 minuti giocati. E un solo gol all'attivo. La stagione di Antonin Barak è - fin qui - ben al di sotto delle aspettative e per chi ci ha puntato al fantacalcio non si può che parlare di grande delusione. Ma nel prossimo turno di campionato contro l'Atalanta potrebbe arrivare per lui l'occasione giusta di rilancio. Un trampolino per un finale di Serie A all'altezza del suo livello tecnico.



BONAVENTURA - La Fiorentina, che giovedì sarà impegnata nel match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa, nella trasferta di Bergamo in Serie A dovrà fare a meno di Giacomo Bonaventura, squalificato per somma di ammonizioni. Una pedina cruciale per la squadra toscana.



L'EUROPA - Barak fin qui è stato molto più utilizzato proprio in Conference, dove in cinque presenze ha collezionato 258 minuti giocati e segnato due reti. L'ultima delle quali decisi a proprio nel 3-4 Viola al Maccabi. Insomma, quando ha avuto spazio, ha sempre risposto alle attese.



BELTRAN - Nel 4-2-3-1 disegnato da Italiano ha quasi sempre giocato Bonaventura come trequartista dietro alla prima punta, anche se recentemente anche Beltran ha agito in quel ruolo alle spalle di Belotti. Sicuramente contro l'Atalanta sarà uno tra Barak e l'argentino a guadagnarsi la maglia da titolare. Mentre Bonaventura sarà sicuramente utilizzato al Franchi giovedì. Il centrocampista della Repubblica Ceca ha voglia di incidere in questo finale di una stagione fin qui abbastanza anonima.