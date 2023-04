E poi ci ritroveremo ancora qui a parlare di AntonioSembra di essere dentro il testo di una canzone e invece è dentro la realtà che facciamo i conti con questa strana coazione a ripetere. A ripetersi, soprattutto. A dirsi sempre che questa sarà l'ultima volta, che. Ma nel momento stesso in cui lo diciamo, abbiamo consapevolezza che stiamo costruendo la contraddizione di noi stessi, che faremo un esercizio di auto-smentita del quale non abbiamo il minimo controllo.E a tutti noi tocca questa coazione a parlarne, come se fosse inginocchiarsi sui ceci sotto lo schermo panoramico mentre passa il film in cecoslovacco con sottotitoli in cirillico.Forse un po' ce lo siamo meritato. Avvolti nel bozzolo di un ego da opinionisti che ritengono d'avere qualcosa da dire, convinti di avere un pubblico ansioso di ascoltarci,, che sfoggia uncome certi piatti di nouvelle cuisine, che quando pubblicò un libro a nome suo si vantò di averne scritti più di quanti ne avesse letti, cheFatevene una ragione:. Più di noi che lo commentiamo, più degli ex colleghi calciatori che hanno creduto di dover compiere chissà quale percorso di formazione post-carriera pur di rimanere sulla scena, persino più di certi personaggi che nel mondo del calcio vanno per la maggiore ma nonostante ciò non riescono a sottrarsi al confronto-scontro con Cassano Antonio da Bari Vecchia. Come per esempio José, che pure in materia di dialettica e comunicazione non avrebbe rivali al mondo. Ma nonostante ciòE verrebbe da chiedere al tecnico portoghese cosa mai gli sia saltato in mente di litigare con Cassano. Ma le pare, Mourinho?- Interrogativi destinati a rimanere senza risposta. Allo stesso modo in cui tutti noiquella che una volta fu la più grande azienda culturale del Paese. Era nata come un circoletto di amici che discettavano di calcio in diretta web senza curarsi particolarmente di forma e sostanza. Ma. E da allora non ha più smesso di esserlo. Quando cercate di dare un senso al concetto di “long covid”, pensate a questo.@pippoevai