Paulo Dyala non ce l'ha fatta, l'argentino è partito dalla panchina nel ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. I giallorossi sono andati in Germania ripartendo dallo 0-2 dell'Olimpico che ha dato continuità alla striscia positiva dei tedeschi,per preservarlo e farlo entrare nella ripresa (considerando che non ha tutti i 90 minuti nelle gambe).- L'ex attaccante della Juventus ha avuto un problema proprio durante la gara contro i bianconeri nell'ultima giornata di campionato:che non gli ha permesso di scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

- Niente Dybala e niente trequartista per Daniele De Rossi, che anche senza Baldanzi ha deciso di lanciare dall'inizio, ex di turno che ha giocato una stagione e mezza col Bayer Leverkusen da gennaio 2022 a giugno 2023: quasi 50 presenze ma solo 5 gol in tutte le competizioni per l'attaccante iraniano, che la Roma ha preso in estate proprio dai tedeschi in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro.