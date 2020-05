È stato di Erling Haaland il primo gol dopo la ripartenza del calcio in Bundesliga, durante Borussia Dortmund-Schalke 04. Sono così 13 le reti realizzate in 12 presenze con il Dortmund in tutte le competizioni. L’attaccante norvegese classe 2000 è arrivato in Germania a gennaio, dal Salisburgo, per 20 milioni di euro. Haaland poteva scegliere anche Juve o Manchester United, ma ha scelto il Dortmund per essere protagonista sin da subito e giocarle tutte. La società bianconera ha provato a convincerlo, ma hanno prevalso la voglia del giocatore e di Mino Raiola.