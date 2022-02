Gentile Procuratore,sono una mamma stufa di vedere mio figlio in panchina. E' un classe 2004, tesserato presso una società professionistica, ma ormai dimenticato da tutti, Mister e società.Perché?Perché a gennaio sono arrivati gli ennesimi giovani promettenti stranieri a rubare il posto a mio figlio e ad altri suoi compagni.Vorrei capire di più...mi può spiegare, una volta per tutte, perché gli stranieri rubano il posto ai nostri ragazzi?!AngelaLei ha ragione, ma il calciomercato - anche dei giovani calciatori - non è più una vicenda nazionale: è globale e lo sarà sempre di più se non verranno posti dei paletti dalle singole Federazioni, dalla Uefa e/o dalla Fifa.(es. se un club italiano volesse acquistare il cartellino di un giovane calciatore di un altro club italiano rischierebbe di dover affrontare una spesa quasi proibitiva perché non occorre aver contrattualizzato un proprio tesserato per poterlo vendere a un'altra squadra italiana!); in pratica se un calciatore straniero non ha firmato un contratto da professionista presso il suo paese, si può svincolare da un giorno all'altro cambiando semplicemente residenza purché abbia compiuto almeno 16 anni e il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione Europea! (il nuovo club dovrà solo pagare un indennizzo alle società che hanno provveduto alla formazione del calciatore a partire dai 12 anni)Ma ora passo la palla agli utenti di