Le tempistiche nel calciomercato sono tutto. Intervenire al momento giusto spesso fa la differenza tra la chiusura e il fallimento di un affare.che grazie al tempestivo intervento di Leonardo è riuscito a strappare Paquetá alla concorrenza delle big d'Europa. Da quando è tornato in rossonero il direttore sportivo brasiliano ha ribaltato il modo di fare mercato di Mirabelli e Fassone: niente trattative 'in piazza', a Casa Milan, e niente confronto continuo con i giornalisti,Leonardo, da giocatore, è spesso stato quello dell'ultimo passaggio, dietro la scrivania non è tanto diverso. Una volta avuto l'ok da Elliott ha accelerato con il Flamengo, con il giocatore e con la sua famiglia.. Non c'era tempo di aspettare, anche se siamo solo a ottobre, anche se manca un mese e mezzo all'inizio della finestra invernale di calciomercato. L'altro motivo strategico, altrettanto valido, dell'improvvisa accelerata è legato al fairplay finanziario.Entro fine mese il Tas comunicherà le motivazioni del provvedimento con cui è arrivata la scelta di reintegrare il club rossonero in Europa League. Ache dovrà decidere se accettare la richiesta di Voluntary agreement, se imporre il Settlement e nel caso con quali paletti. Insomma meglio arrivare a Paquetá subito.