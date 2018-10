Rio de Janeiro, ore 9 della mattinata di ieri, zona ovest della città. Gli indizi diventano prove:. Precisamente in zona Barra da Tijuca, Paquetá sorride e rimarrà per 4 ore a sostenere i test medici che confermeranno il colpo del Diavolo. Pensato, voluto, costruito totalmente da Leonardo che ha voluto subito stringere per 35 milioni con bonus e far sostenere immediatamente le visite al ragazzo per evitare brutte sorprese. Tutto ok, senza problemi. Ma perché questa fretta? Qui nasce l'altro retroscena:, i rossoneri hanno insistito e blindato l'acquisto. Una scelta nata per non avere inserimenti o una possibile beffa, così da poterdi altri club. Affare fatto per gennaio, non mancano neanche più le visite.- Una tentazione inventata da Leonardo, dicevamo. Perchée tra i migliori dell'intero Sudamerica., solo due anni davanti e una situazione pericolosa che ha spinto il Flamengo ad accettare i 35 milioni del Milan. Strategia perfetta; mesi di lavoro silenzioso, poi gli incontri con gli agenti per rimanere in corsa anche quando si sono inserite Paris Saint-Germain e Manchester City con grandissima forza. E qui nasce l'operazione alla Leonardo:, presidente Eduardo Bandeira de Mello incluso., come quando Pep chiamò Gabriel Jesus per sorpassare l'Inter convincendolo in pochi giorni. Lo stesso ha fatto Leonardo, corteggiamento diretto con più di 5 telefonate e. Mossa perfetta, contratto di cinque anni già pronto.- Determinante è stato anche il ruolo di Bruno Singal, CEO del Flamengo che in gran segreto è stato invitato a Milano pochi giorni fa per blindare l'accordo e organizzare poi le visite mediche di Paquetá. Insomma, non manca più nulla e l'operazione è conclusa. Ma c'è un ulteriore dettaglio da puntualizzare: il Milan pagherà infatti solo ilanche in termini di bilancio, mentre il resto andrà nelle casse della famiglia di Paquetá come da accordi sul suo cartellino e un'altra piccola parte agli agenti della 'Brazil Sports' che hanno curato il trasferimento. Flirtavano con Man City e PSG, hanno scelto il Milan. Merito di Leonardo.