Quando a Roberto Mancini gli chiedono di Gnonto lui fa spallucce: "Perché in Italia non l'ha preso nessuno?! Ora è titolare in Premier League". Vero: 20 partite, 4 gol e 3 assist con il Leeds. L'attaccante classe 2003 in Inghilterra sta trovando continuità dopo essere stato per anni uno dei gioielli del settore giovanile dell'Inter., che al Leeds sorride dopo due anni di rodaggio in Svizzera allo Zurigo. Eppure, in estate, qualche club che voleva riportarlo in Italia c'era.. In estate infatti Gnonto era sulla lista di diversi club: dall'Hoffenheim - prima società a muoversi concretamente - al Feyenoord, dall'Anderlecht al Psv. Ma quando lo Zurigo comunica il prezzo in tanti scappano: 15 milioni di euro. Tanti, troppo per i club italiani che fanno un passo indietro. Intanto il club svizzero scende con le richieste: da 15 a 10, da 10 a 8.- L'offerta concreta che fa sedere i dirigenti dello Zurigo al tavolo è quella del Leeds: 4 milioni più bonus; offerta respinta, ne servono otto. Contatti continui tra le parti, gli inglesi hanno sbaragliato la concorrenza e ormai ci sono solo loro a trattarlo.. L'annuncio arriva la notte tra l'1 e il 2 settembre, quasi al gong del mercato. Gnonto vola in Inghilterra, per buona pace di Mancini.