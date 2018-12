, quel talento elegante che la Roma si è regalata nell'operazione Nainggolan in quei giorni di giugno nel silenzio generale e che ora può coccolarsi dopo averlo visto splendere in più occasioni, l'ultima proprio contro i nerazzurri.Quel ragazzo classe '99 si candida per il futuro della Roma e della nostra Nazionale, è stato valutato 4,5 milioni nell'operazione complessiva e già era diventato rimpianto della Fiorentina che lo aveva svenduto all'Entella dove poi ha spiccato il volo destinazione Milano.- La verità è che. Non è stato assolutamente un passaggio semplice o scontato della trattativa, tutt'altro; qualcuno ricorderà quattro o cinque giorni di stallo in cui l'affaire Nainggolan era al traguardo senza arrivare alle firme, il motivo non era l'inserimento di Santon ma proprio di Zaniolo.: in sostanza, niente Nainggolan all'Inter se non fosse compreso Zaniolo nel discorso. Inter che di giovani ne ha messi sul tavolo tanti pur di accontentare la Roma, nulla da fare;a costo di far saltare tutto.- La decisione dell'Inter è stata così dianche in ottica Champions League, sacrificando Zaniolo che tutti - Ausilio in particolare - mai avrebbero voluto dar via. Bravo Monchi a insistere, tanto che dal collega nerazzurro ha ricevuto più di una volta qualche battuta sul prezzo.. Oggi, sembrano spiccioli. L'Inter sorride amaro, la Roma gongola perché ha comunque il merito di aver lanciato con coraggio questo ragazzo.: i tifosi nerazzurri in estate chiedevano se ci fosse l'opportunità di riprenderlo anche a condizioni importanti, la risposta è no. O meglio, c'è solo una. Ma ka Roma lo ha voluto a titolo definitivo e blindato, Zaniolo ha rotto il ghiaccio e adesso deve confermarsi. Insomma, è solo l'inizio. Ma se le premesse sono queste, un nuovo talento si affaccia davvero sul nostro calcio.