Perché la finale di Coppa Italia non poteva essere spostata al 2 giugno

Il recupero diè diventato un tema nelle ultime settimane. La gara, posticipata a causa della morte di, si potrà giocareQuesto poiché sia nerazzurri che viola sono arrivati fino in fondo alle loro rispettive competizioni europei e si giocheranno in questo mese di maggioL’unico altro slot possibile era quello diin quella data però è prevista laIl quesito però è sorto spontaneo a molti?La risposta però è altrettanto semplice: per svariati motivi

Anzitutto. L'impianto di Roma infatti da fine maggio sarà esclusivamente della(federazione di atletica leggera) che vi disputerà gli. E non esistono altri stadi di grandi dimensioni () disponibili per quel giorno ad ospitare l’evento.ad esempio ospiterà dei concerti già programmati da tempo. Inoltre la Coppa Italia è anche denominatae le squadre, alla vigilia della partita, salgono al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio. Il tutto sarebbe stato impossibile da mettere in atto, qualora si fosse giocato in un'altra città. Infine latrasmetterà l'evento e ha già da tempo organizzato i suoi palinsesti. Insomma,