Perché la Roma non va in Champions League e come cambia la classifica

Niente Champions League per la Roma, che poco prima di scendere in campo contro l'Empoli ha avuto il verdetto ufficiale. La possibile qualificazione dei giallorossi era legata al risultato dell'Atalanta, che vincendo 3-0 con il Torino. I rossoblù strappano il pass come quinto classificato, e, e sarebbe stata la sesta qualificata per la Champions se l'Atalanta non avesse superato il Bologna.

Napoli-Lecce 0-0Atalanta-Torino 3-0Verona Inter (DAZN)Lazio-Sassuolo (DAZN)Empoli-Roma (DAZN)Frosinone-Udinese (DAZN)1) Inter 932) Milan 753) Juventus 714) Atalanta 69 (una partita in meno)5) Bologna 686) Roma 637) Lazio 608) Fiorentina 57 (una partita in meno e una finale di Conference League da disputare)9) Torino 5310) Napoli 53