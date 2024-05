Perché l'Inter potrebbe dover star ferma per una ventina di giorni

2 ore fa



Con ogni probabilità, mercoledì l'Inter avrà una nuova proprietà e nelle ore successive un nuovo CdA e un nuovo presidente. Il fondo Oaktree è pronto a subentrare a Suning e a Steven Zhang che non hanno ancora estinto il debito pregresso di circa 380 milioni di euro.



Il fondo ha garantito che continuerà ad operare con lo stesso management, andranno gestite però prima le questione ordinarie e verranno messe in standby quelle straordinarie, come rinnovi e operazioni di mercato. Per una ventina di giorni, che però potrebbero essere ridotti a una settimana/10 giorni, l'Inter dovrà riassestarsi e riscaldare i motori per ripartire.