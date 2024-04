Perché Mignani può andare al Palermo dopo aver già allenato il Bari in questa stagione? La nuova normativa

Ilsaluta, esonerato in ragione del mancato soddisfacimento degli obiettivi prefissati dalla società e che principalmente coincidevano con la lotta per la promozione diretta inCircostanza che non si è concretizzata e che ora ha portato il Palermo a spostarsi su Michele, da poco ufficializzato nel ruolo di tecnico rosanero. Ma la domanda sorge spontanea:Chiaramente sì, può allenare il Palermo pur avendo già allenato il Bari. La motivazione risiede nella nuova normativa che permette agli allenatori, di essere tesserati nuovamente in Italia, senza distinzione tra club di Serie A, B o C. E' questoposto, che quindi permette ai tecnici che hanno terminato i propri rapporti con un club prima della suddetta data a ripartire con una nuova avventura senza dover necessariamente stare a riposo fino a fine stagione, come invece avveniva fino alla scorsa stagione.

E infatti Mignani non è il primo: è già successo ad esempio aa inizio marzo, così come William(dall'Ascoli al Cosenza), Cristiano(dalla Ternana al Catania) e Stefano(dalla Feralpisalò al Vicenza).