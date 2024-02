Perché nessuno si è accorto di Gyokeres? C'è anche il Milan, ma ora il prezzo è folle

Federico Zanon

Un vero numero 9, tra i migliori d'Europa. Minaccia per l'Atalanta in Europa League, prossimo uomo mercato in estate. Perchè allo Sporting Lisbona, uno così, è destinato a restare poco, di certo non fino alla fine del contratto, 30 giugno 2028. Viktor Gyökeres è l'uomo del momento, un attaccante che vede la porta come pochi, che sa segnare in tutti i modi. I suoi numeri, fin qui, sono pazzeschi, 30 gol e 11 assist in 33 presenze stagionali, 17 di questi in 21 partite di campionato. Lo Sporting è ancora in corsa in Europa e insegue il Benfica nella Primeira Liga, dove è secondo a -2.



GRAZIE ROBINS - Ci ha messo un po' a carburare il 25enne attaccante di Stoccolma, ma nell'ultimo biennio ha preso l'ascensore. Dal Brommapojkarna, club che ha uno dei vivai più interessanti di tutta la Svezia, al Brighton (insieme all'ex giocatrice della Juventus Amanda Nilden), con esperienze in Galles allo Swansea e in Germania al St Pauli, fino ad arrivare al Coventry, la sua El Dorado. Mark Robins lo trasforma da brutto anatroccolo a bomber di razza, in due stagione con gli Sky Blues segna 40 gol, 21 lo scorso anno, chiuso con la sconfitta ai rigori nel playoff con il Luton per salire in Premier League.



PIACE AL MILAN - Quest'estate il trasferimento in Portogallo per 20 milioni di euro, ora ne vale almeno tre volte tanto. Almeno, perchè la concorrenza è forte e il prezzo come sempre lo fa il mercato (occhio anche alla clausola, fissata a 100 milioni di euro). Su di lui c'è mezza Europa, Milan compreso, ma a certe cifre è difficile competere con i club inglesi. Gyökeres, tra l'altro, considera l'Inghilterra la sua seconda casa, non è da escludere un ritorno tra qualche mese. Magari al Chelsea, che a gennaio ha provato a bussare alla porta dello Sporting Lisbona, senza fortuna.



OCCASIONE PERSA - Resta da capire come mai nessuna big, Sporting escluso, abbia scelto di puntare su di lui lo scorso anno. Di numeri 9 di un certo spessore ce ne sono pochi in giro, soprattutto a prezzo di saldo. Gyokeres è un'occasione persa, anche per il Brighton, che l'ha scovato in Svezia grazie al lavoro della sua squadra scouting, ma non ha mai creduto in lui. Sarebbe stata una corposa plusvalenza per i Seagulls, lo sarà per lo Sporting.