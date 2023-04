Gol, gioia e palloncino. È diventata questa ormai la routine di Christopher Nkunku. L'attaccante francese del Lipsia ha trovato ancora la rete nell’ultimo turno di Bundesliga contro l’Hoffenheim e ha reiterato il suo modo molto particolare di esultare. Prima un urlo liberatorio, quindi l’abbraccio coi compagni di squadra fino a quando l’attaccante in odore di Chelsea (avrebbe già firmato un pre accordo per 60 milioni) si china e prende un palloncino dai calzettoni. Lo gonfia ed esulta ancora dedicando quel gesto a al figlio.



DEDICA - Come detto, non è la prima occasione in cui sfoggia la celebrazione col palloncino, mostrata anche in Champions League dopo una rete allo Shakhtar Donetsk. Allora disse: "Il palloncino? Era per mio figlio. Gli piacciono e allora quando segno dedico il gol a lui così". Cuore di papà.



STAGIONE - Nkunku è arrivato a 13 in campionato (sono 18 considerando tutte le competizioni). La punta ha vissuto una stagione travagliata per gli infortuni. Prima la rottura del legamento collaterale poi della fibra muscolare che hanno messo a repentaglio la sua stagione e la convocazione con la Francia per i Mondiali in Qatar.