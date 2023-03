Mateo Retegui è la novità di Roberto Mancini per le gare con Inghilterra e Malta. L'attaccante classe '99 gioca in Argentina al Tigre, in prestito dal Boca Juniors, e dopo i 20 gol dell'anno scorso in questa stagione ha segnato sei reti in otto partite tra campionato e coppa. Il ct dell'Italia è stato chiaro: "Lo stavamo seguendo da tempo, ha qualità che a noi mancano". In tasca il passaporto italiano che il ragazzo ha preso grazie alle origini del nonno materno Angelo Dimarco, che arrivò in Argentina da Canicattì.



C'E' IL MILAN - Su Retegui ci sono anche gli occhi del Milan, i rossoneri stanno cercando un attaccante per la prossima stagione e la punta del Tigre è uno dei nomi nella lista della dirigenza. Prima che iniziasse a segnare con continuità il Boca - sicuro delle qualità del ragazzo - chiedeva 10 milioni di euro; ora la valutazione è salita e il club argentino valuterà solo proposte che partono dai 15/20 milioni di euro.