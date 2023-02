Il nuovo attaccante del Milan può parlare argentino. Il club rossonero sta seguendo da diversi mesi la crescita di Mateo Retegui, attaccante classe 99’ che tanto bene sta facendo al Tigre ma che è di proprietà del Boca Juniors. Tre anni fa lo aveva preso in procura Totti e lo stava per portare in Italia alla Roma, ora i tempi sembrano maturi. Oltre al club rossonero è forte l’interesse dell’Udinese che ha già avviato i primi contatti con gli Xeneizes. Il suo contratto scadrà nel 2024 e proprio questo dettaglio può diventare un assist per tutti i club interessati.



UN PANZER PER PIOLI - Retegui è un centravanti vecchio stampo, forte nel gioco aereo grazie ai suoi 186 centimetri di altezza, e con un grande senso del gol. Mateo è stato una delle grandi rivelazioni del calcio argentino nel 2022 con i suoi 19 gol in campionato con il Tigre e si sta ripetendo anche in questo primo scorcio della Liga Professional del 2023 con 4 centri in altrettante partite. Al grande fiuto del gol abbina un’ottima tecnica ed è sempre pronto a lavorare, tanto, per la squadra. Per caratteristiche può essere il terminale offensivo giusto per Pioli, Retegui è uno dei nomi in lista per il Milan del futuro.