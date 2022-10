. I titoli sono diversi, Spalletti non arriverà mai a quelli di Mourinho, ma è partito da molto più lontano e fatto tanta strada. In molte cose si avvicinano. I loro caratteri fanno un lungo giro intorno a se stessi e poi quasi s’incontrano. Mou è più duro ma anche spesso commosso dai suoi giocatori. Spalletti si difende col sarcasmo, trova sia un suo dovere saper vivere qualunque situazione. Hanno in comune la permalosità. Anche qui Mourinho è più chiaro, si esprime con uno sguardo. Spalletti gioca ad amare l’avversario, a far pensare di stimarlo davvero, ma non dimentica.Spalletti si esprime con il senso della sofferenza, un vago fatalismo. Mourinho si esprime con la cattiveria verso gli altri, arbitri o giocatori. Entrambi sono costruttori di squadre, Mourinho inventa più le partite, Spalletti sbaglia gioco in poche stagioni. Mourinho ha il carisma del grande imprenditore, Spalletti quello di chi ha fatto i soldi con la terra. Sono alla fine pessimi avversari uno dell’altro perché si sentono, e forse sono, i migliori.