. Iniziata di fatto il maggio scorso col rinnovo monstre die il cui esito ruoterà attorno proprio alla figura della stella della nazionale francese, tornato prepotentemente nelle cronache delle ultime ore per un mal di pancia fattosi insopportabile e che apre a scenari impensabili in vista del mercato di gennaio.. Sono settimane estremamente delicate queste, nelle quali si intrecciano le inchieste sulle trame oscure che si celano dietro l'assegnazione della Coppa del Mondo all'emirato (e alla sua organizzazione dell'evento, in barba ad ogni tipo di rispetto per i diritti civili) e l'attualità sempre più problematica per il club campione di Francia.scatenati dalla complicata convivenza di troppe prime donne in uno spazio palesatosi da subito eccessivamente stretto per tutti,. Che - incredibile a dirsi parlando di una proprietà con possibilità illimitate -Le conseguenze della pandemia non hanno ancora allentato la morsa, come confermanoportate a galla dal quotidiano Le Parisien., dopo aver approvato un rosso da 224 milioni,alla DNCG - la commissione di controllo dei conti del calcio francese -Un salasso, anche in considerazione del fatto che recentemente la Uefa ha comminato una multa da 65 milioni (55 dei quali sospesi) per le ripetute violazioni del Fair Play Finanziario., divenuto personaggio sempre più influente nella politica calcistica europea negli ultimi anni dall'alto pure della nomina a numero uno dell'ECA dopo la fuoriuscita di Agnelli. Una macchia su una reputazione che nelle ultime settimane è stata intaccata pesantemente anche dallesullo stesso Al-Khelaifi -- e da quella dia libro paga del PSG. Una vicenda dai contenuti non ancora del tutto definiti ma che avrebbero ulteriormente irrigidito i rapporti col giocatore, pronto a tutto pur di salutare quanto prima la compagnia. Un altro danno d'immagine per la gestione di Al-Khelaifi e per la famiglia reale qatariota che, proprio nell'anno in cui tocca il suo punto più alto a livello di visibilità e popolarità, rischia di vedere implodere in poche settimane un intero sistema.