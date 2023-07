Svincolato e al centro del mercato. Roberto Pereyra si sta prendendo il giusto tempo prima di scegliere la sua prossima squadra. Il contratto con l'Udinese è scaduto ormai due settimane fa e, nonostante l'offerta per il rinnovo presentata dai friulani, l'argentino ha deciso di chiudere quel capitolo. E ora sta ascoltando tutte le proposte che gli stanno arrivando, con la priorità per la Serie A, dove ci sono stati sondaggi prima da parte del Milan e poi dell'Inter.



OFFERTA BESIKTAS - I due club milanesi, per il momento, non hanno però affondato il colpo e hanno altre priorità. Mentre a Pereyra si sta interessando in maniera molto concreta il Besiktas, che gli ha presentato un'offerta per un contratto triennale. Qualche giorno di riflessione per l'ex Juventus e River Plate, che in caso di mancato rilancio da parte delle big italiane è pronto ad accettare e ripartire dalla Turchia.