Appena rientrato da un infortunio, il centrocampista dell'Udinese Roberto Pereyra ha raccontato i suoi due compagni Bruno Fernandes e Rodrigo De Paul che si sfidano in Champions: "Bruno era il primo ad arrivare in campo e l'ultimo ad andare via, quando siamo andati in vacanza insieme mi aveva detto che sarebbe venuto un preparatore per fare lavoro atletico anche in vacanza. De Paul ora è completo, ha talento e personalità".