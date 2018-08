L'Inter, il Real Madrid e Luka Modric al centro: una guerra che non accenna a placarsi. Dopo le dichiarazioni di Zanetti, Sky Sport ne rivela altre del presidente dei blancos Florentino Perez, che attacca ancora i nerazzurri: "Volevano prendere il nostro numero 10 senza pagarlo!". Una frase in linea con la decisione di denunciare l'Inter alla Fifa per l'accaduto.



Intanto lo stesso Modric, a margine dei sorteggi di Champions League, prova a gettare acqua sul fuoco e allontana il mercato, ribadendo il proprio amore per le merengues: "Non sono felice al Real Madrid, sono felicissimo. Voglio continuare in questo club per diversi anni ancora".



L'Inter ha replicato duramente con le parole di Javier Zanetti (LEGGI QUI).