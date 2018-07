Si sono amati ma da qualche tempo vivono da separati in casa. Florentino Perez e Cristiano Ronaldo hanno condiviso momenti straordinari nel Real Madrid, ora che i rapporti si sono deteriorati sono arrivati alla conclusione che è meglio separarsi. C'è una data, dopo la quale, niente è stato come prima. Il pomeriggio dell’1 settembre 2012 il portoghese incontrò il numero uno dei blancos, manifestando un inaspettato malumore: "Presidente, devo dirle una cosa. Non mi trovo bene qui e vorrei andarmene". "Se vuoi andartene, portami i soldi necessari per ingaggiare Messi", gli rispose con aria di sfida Florentino, il quale - come scrive il Corriere della Sera - sospettava che dietro quella richiesta si nascondesse un’offerta del Psg. "Se è solo una questione di soldi, domani le porto i 100 milioni", lo minacciò Cristiano. "Non sono 100, ti ricordo che la tua clausola di rescissione è di mille milioni", fu la conclusione di Perez.



IN FONDO ALL'ANIMA - Negli anni successivi Ronaldo ha vinto tutto con il Real Madrid e soprattutto a livello personale, nascondendo il malessere di non sentirsi valorizzato da chi, Perez, avrebbe dovuto farlo. Il problema per CR7 il narcisista è sempre stato di natura economica. Nel novembre del 2016 ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2021, per un compenso di 21 milioni netti ma dopo la finale di Champions vinta da protagonista a Cardiff, Messi ha rinnovato il contratto con il Barcellona, per un ingaggio di 45 milioni netti, e Neymar ha accettato l'offerta milionaria del Psg, incassando 37 milioni l’anno. Di fatto in due mesi l'ingaggio del portoghese esploso nello Sporting Lisbona era diventato il terzo al mondo, lontano da quelli della Pulga e di ONey.



ROTTURA DEFINITIVA - A settembre del 2017, Cristiano ha reclamato l'ennesimo un aumento di stipendio, ricevendo un no dal Real Madrid, preoccupato dal suo calo di prestazioni. Come già successo nelle ultime stagioni Ronaldo da gennaio è rinato, ha contribuito in maniera significativa al successo della Champions di Kiev e dopo il fischio finale si preso nuovamente la sua rivincita e la scena, aprendo pubblicamente all'addio, mentre tutti i compagni stavano festeggiano. Parole che hanno fatto andare su tutte le furie Florentino Perez, che in quel momento si è convinto a salutarlo. Ronaldo andrà via, ormai è cosa certa, non servirà un miliardo di euro per portarlo, 'basteranno' 100 milioni. Per la gioia di entrambi.